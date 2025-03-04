Tekirdağ'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonlarda 7 Gözaltı

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

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Tekirdağ'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonlarda 7 Gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, farklı mahkemeler tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslar gözaltına alındı.

Operasyonlarda, Gelibolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan aranan C.G., Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2021 yılından bu yana kasten öldürme ve silahla yağma suçlarından toplam 78 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan A.Ş., Marmaraereğlisi Sulh Ceza Hakimliği tarafından uyuşturucu ticareti suçundan aranan H.B., Çorlu İlamat ve İnfaz Masası tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E., Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masası tarafından bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan S.U., Çorlu İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan S.C. ve yine Çorlu İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan S.S.K. isimli şahıslar yakalandı.

Tekirdağ'da Aranan Şahıslara Yönelik Operasyonlarda 7 Gözaltı - Resim : 1

Yetkililer, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Gözaltına alınan kişiler, işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

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