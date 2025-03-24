Manisa’da 500 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri 500 adet sentetik ecza ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kişi tutuklandı.

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Manisa’da 500 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında sokak satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda, 32 yaşındaki H.K.’nin evi ve aracı aranarak 500 adet sentetik ecza ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 900 lira bulundu.

Gözaltına alınan H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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