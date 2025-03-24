Serik’te İki Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin karışması sonrası meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Serik’te İki Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı

Kaza, Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi eski Cuma pazarı mevkiinde akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Bekir G. idaresindeki 07 VFN 23 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 BDB 484 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Bekir G. yaralandı. Olay sonrası ihbarı üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan sürücü Bekir G. yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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