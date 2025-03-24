Bolu’da Ev ve Ahır Alev Alev Yandı

Edinilen bilgilere göre, Kemal A.’ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek ahıra yayıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirdi. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA