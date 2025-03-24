Bolu’da Ev ve Ahır Alev Alev Yandı

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Uzunçam köyünde bir evde çıkan yangın, hızla büyüyerek yanındaki ahıra da sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülse de ev ve ahır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bolu’da Ev ve Ahır Alev Alev Yandı

Edinilen bilgilere göre, Kemal A.’ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek ahıra yayıldı.

Bolu’da Ev ve Ahır Alev Alev Yandı - Resim : 1

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirdi. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bolu’da Ev ve Ahır Alev Alev Yandı - Resim : 2

Yangının çıkış nedenini belirlemek için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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