Manavgat’ta Açık Hava Sineması Keyfi

Açık hava sineması, Antalya Manavgat’ın doğal güzellikleri ile tarihi mirasını bir araya getirerek, katılımcılara benzersiz bir akşam yaşattı. Vatandaşlar, 21 Eylül Cumartesi akşamı “Baraj”, 22 Eylül Pazar akşamı ise “Köprü” filmlerinin gösterimine büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ve yerel basında yer alan haberlerle daha da fazla kişiye ulaştı. Katılımcılar, filmlerin ardından yapılan sohbetlerle hem sanat üzerine hem de yerel sinema endüstrisine dair görüş alışverişinde bulundu. Öte yandan, her iki film de Manavgat’ta çekilmiş olmasıyla özel bir anlam taşıyor.

Kaynak: İHA