Adıyaman'da Balıkçıları Jandarma Kurtardı
Adıyaman'da, Atatürk Barajı göletinde balık tutan 2 balıkçının teknesi alabora oldu. Eski Hüsnümansur köyü yakınlarında gerçekleşen olayın ardından, durum jandarmaya bildirildi. Jandarma Bot Tim ekipleri hızlıca bölgeye sevk edilerek, balıkçıları kurtardı.
Adıyaman'da, tekneleri alabora olan 2 balıkçı jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Eski Hüsnümansur köyü yakınlarındaki Atatürk Barajı göletinde balık tutmak isteyen 2 balıkçının teknesi alabora oldu. Durumun ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Bot Tim ekipleri sevk edildi. Gölete giden ekipler, 2 kişiyi kurtararak kıyıya taşıdı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: