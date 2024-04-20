Malatya’da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir oto kiralama ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan ve 61 ayrı suç kaydı bulunan zanlı ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında, Sıraselviler sokak üzerinde faaliyet gösteren Z.B.’ye (31) ait iş yerine özel aracı ile gelen A.Ç. (28) tabanca ile Z.B.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sol bacağına kurşun isabet eden şahıs yaralanırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet boş kovan bulurken, kaçan zanlı ikametine yakın bir bölgedeki ormanlık alanda sıkıştırıldı. Yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrası suç aleti ile birlikte yakalanan A.Ç.’nin “Basit Yaralama Suçundan” 5 Yıl 10 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu belirlendi.

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Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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