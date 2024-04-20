Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandıran polisin operasyonuyla yakalandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kendini polis ve savcı olarak tanıtan S.Ü., H.İ.G. ve A.D.’nin Kocaeli ve Bolu’da 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda S.Ü. Gaziantep, H.İ.G. Ankara'da, A.D. de İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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