Araç içerisinde şüpheli ölüm: Göğsünden vurulmuş halde bulundu

Konya’da araç içerisinde hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Gelen ekipler, yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan kişinin yol kenarında araç içerisinde göğsünden vurulmuş halde buldu.

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Araç içerisinde şüpheli ölüm: Göğsünden vurulmuş halde bulundu

Konya merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Ünen Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında araç içerisinde 1 kişinin hareketsiz yattığını fark eden diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde göğsünden tek kurşunla vurulmuş olan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı inceleme sonucunda cesedi bulunan kişinin, yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Murat Özaras olduğu tespit etti. Polisin yaptığı incelemenin ardından Murat Özaras'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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