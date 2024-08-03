Malatya'da İki Ayrı Noktada Başlayan Yangın Söndürüldü

Malatya'nın Arguvan ilçesinde iki ayrı noktada çıkan ot ve bahçe yangınları korkuttu.

Olay, gündüz saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı Akören ile Tepebağ mahallerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki ayrı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle ot ile bahçe yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangınlar uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA