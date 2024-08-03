Bartın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bartın'da kontrolden çıkan otomobil kanala düştü. Otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mikail B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Bartın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bartın'da kontrolden çıkarak kanala devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Halil İbrahim B. (40) idaresindeki 39 AZ 039 plakalı otomobil, Bartın-Karabük kara yolu Terkehaliller köyü mevkisinde mıcırlı yolda kontrolden çıkması sonucu takla atarak yol kenarındaki beton kanala devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki A.Y.B. (8), Mikail B. (61) ve Şule B. (35) yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Şule B, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Mikail B'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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