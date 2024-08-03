Hatay'da Otomobil Dereye Düştü: 1 Ölü 1 Yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil dereye düştü. Olayda sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Hatay'da Otomobil Dereye Düştü: 1 Ölü 1 Yaralı

Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesi'nde, Mehmet Ulusoy (44) idaresindeki 80 AD 335 plakalı otomobil kanala devrildi.

Olay yerine Jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri araçta sıkışan sürücü Ulusoy ve yolcu konumundaki Ömer S’yi yaralı olarak kurtardı.

Ulusoy, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ömer S. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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