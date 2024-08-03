Denizde Facia: Akıntıya Kapılan 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için denize giren 5 kişi, kısa bir süre sonra akıntıya kapıldı. Ekiplerin çalışması üzerine denizden çıkarılan 5 kişiden 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi sahilinden denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Sudakilerin akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılıp ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınanlardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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