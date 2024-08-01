Kütahya'da Trafik Kazası: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Kütahya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kütahya'da Trafik Kazası: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kavaklı Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre; A.T. idaresindeki motosiklet, B.K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü A.T. çarpışmanın etkisiyle düşerek yaralandı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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