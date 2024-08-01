Kayseri'de Operasyon: Bavulların İçine Kilolarca Uyuşturucu Saklamışlar
Kayseri'de ihbar üzerine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis tarafından durdurulan otomobilde 41 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi de gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
2 GÖZALTI
Ekipler il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Bu kapsamda M.D. (32) ve A.U.'nun (29) bulunduğu otomobil, Kayseri- Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu. Aramada bavulların içine konulmuş 41 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: DHA
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