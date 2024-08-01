Bursa'da Feci Kaza: Otomobiller Birbirine Girdi, 5 Kişi Yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapatıldı.

Bursa'da Feci Kaza: Otomobiller Birbirine Girdi, 5 Kişi Yaralandı

Bursa'da İznik ilçesi İznik-Adapazarı yolu Karatekin mevkiinde saat 12.30 sıralarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri 5 yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakletti.

'HER AY ÖLÜMLÜ KAZA OLUYOR'

Kazaya tanık olan bir vatandaş, "Bu yolda her ay ölümlü kaza oluyor. Bu yoldan yüzlerce tır geçiyor. Işık olmadığı için bu yolu tercih ediyorlar. Tır ve traktörler bu yolu kullanıyor. Otomobiller de sürekli sollamak isteyince kafa kafaya çarpışıyorlar. 5 vatandaşımız perişan halde. Bunları mı görmek istiyor insanlar. Bu yola bir çare bulunması lazım" dedi.

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

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