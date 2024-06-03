Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki bina yıkıldı!

Küçükçekmece’de çöken binanın yan tarafında yer alan ve daha önceden tedbir amaçlı boşaltılmış olan 3 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Son Güncelleme:
Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki bina yıkıldı!

İstanbul Küçükçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin ise yaralandığı 3 katlı binanın çökmesi olayı sonrası yan tarafta bulunan ve tedbir amaçlı olarak boşaltılan 3 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Çöken binanın bitişiğinde bulunan ve tamamen yıktırılan binada enkazlar ile molozların temizleme işleminin ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Çöken bina ile yıkılan binanın yer aldığı Belediye Caddesi’nin en kısa zamanda trafiğe açılması için ekipler yoğun çalışmalarını sürdürdü.

İstanbul Küçükçekmece'de bir bina çöktü: 1 kişi öldü, 2 kişi gözaltına alındıİstanbul Küçükçekmece'de bir bina çöktü: 1 kişi öldü, 2 kişi gözaltına alındıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Küçükçekmece Bina
Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldı Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldı
Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
Kanal D'den İnci Taneleri dizisinin yerine yeni dizi. Kadro da belirlendi Kanal D'den İnci Taneleri dizisinin yerine yeni dizi. Kadro da belirlendi
Küçükçekmece'de boş arazide ceset bulundu Küçükçekmece'de boş arazide ceset bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Yenilenen seçimi kazanan CHP'li başkandan ilk açıklama: Halkımız, hakkımız olanı bize iade etti "Halkımız, hakkımız olanı bize iade etti"
Moskova'da Nazım Hikmet anısına konser verildi Moskova'da Nazım Hikmet anısına konser düzenlendi
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Anlatmadığım şeyler var, onlar benimle mezara gider Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması
Skandal görüntüler Karabük'te çekildi: Küçük çocuk onca yolu bagajda gitti Skandal görüntüler Karabük'te çekildi: Onca yolu bagajda gitti
Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki bina yıkıldı! Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki bina yıkıldı!