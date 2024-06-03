İstanbul'da kan donduran olay! Piknik yaparken ceset buldular

Küçükçekmece Halkalı’da boş bir arazide erkek cesedi bulundu.

Son Güncelleme:
İstanbul'da kan donduran olay! Piknik yaparken ceset buldular

Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide meydana geldi.

İddiaya göre, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'ndeki boş arazide piknik yapan vatandaşlar bir erkek cesedi buldular. Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler cesedin bir süredir haber alınamayan ve ailesi tarafından aranan Furkan Ç.’ye ait olduğunu belirledi.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri’nin çalışması sonrası Furkan Ç’nin başından vurulduğu ve silahın olay yerinin yakınında bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili çalışması devam ederken, Furkan Ç.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Küçükçekmece
Son Güncelleme:
Son dönemde akın akın göç alıyordu. İzmir Çeşme'den bile daha pahalı oldu Son dönemde akın akın göç alıyordu. İzmir Çeşme'den bile daha pahalı oldu
Skandal görüntüler Karabük'te çekildi: Küçük çocuk onca yolu bagajda gitti Skandal görüntüler Karabük'te çekildi: Onca yolu bagajda gitti
Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
Evde yaparken denemelisiniz - Biber dolmasına lezzet katan pek bilinmeyen teknik Evde yaparken denemelisiniz - Biber dolmasına lezzet katan pek bilinmeyen teknik
ÇOK OKUNANLAR
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Anlatmadığım şeyler var, onlar benimle mezara gider Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması
Eski AKP'li vekil 'ihbarımdır' diyerek yazdı: Çamlıca'da iki villayı parasını ödemeden üzerine geçiren siyasi kim? "Çamlıca'da iki villayı bedavaya alan siyasetçi kim?"
ENAG, 2024 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG, enflasyon rakamlarını açıkladı
Kredi borcunu erken kapatanlar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar Kredi borcunu erken kapatanlar dikkat!
Araba almayı düşünenler dikkat! İkinci el araç fiyatlarında düşüş başlıyor İkinci el araç fiyatlarında düşüş başlıyor