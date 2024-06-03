Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü

Kaza, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çevre yolu Tunçbilek Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali S. idaresindeki 43 ABF 314 plakalı otomobil Tunçbilek Beldesi istikametine gittiği sırada, trafik ışıklarında beklemekte olan Abdulbaki Usluer (28) idaresindeki 43 HF 389 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada motosiklette yolcu konumundaki Kamil Lama (23) olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Abdulbaki Usluer (28), 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı Usluer, hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kütahya Trafik kazası
Son Güncelleme:
Halk TV'de beklenmedik veda. Kanalın en ünlü ismi adres değiştiriyor Halk TV'de beklenmedik veda. Kanalın en ünlü ismi adres değiştiriyor
Çorum'da maç sırasında 2 futbolcu sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi Çorum'da maç sırasında 2 futbolcu sıcak hava nedeniyle baygınlık geçirdi
Skandal görüntüler Karabük'te çekildi: Küçük çocuk onca yolu bagajda gitti Skandal görüntüler Karabük'te çekildi: Onca yolu bagajda gitti
Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldı Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
Yenilenen seçimi kazanan CHP'li başkandan ilk açıklama: Halkımız, hakkımız olanı bize iade etti "Halkımız, hakkımız olanı bize iade etti"
Moskova'da Nazım Hikmet anısına konser verildi Moskova'da Nazım Hikmet anısına konser düzenlendi
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Anlatmadığım şeyler var, onlar benimle mezara gider Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu açıklaması
Skandal görüntüler Karabük'te çekildi: Küçük çocuk onca yolu bagajda gitti Skandal görüntüler Karabük'te çekildi: Onca yolu bagajda gitti
Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki bina yıkıldı! Küçükçekmece'de çöken binanın yanındaki bina yıkıldı!