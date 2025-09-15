Küçükçekmece'de Binayı Alevler Sardı, 3 Kişi Son Anda Kurtarıldı!

Küçükçekmece’de 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3 kişi son anda kurtarıldı.

Küçükçekmece'de Binayı Alevler Sardı, 3 Kişi Son Anda Kurtarıldı!
İstanbul Küçükçekmece’de 5 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Mehmet Akif Mahallesi Yenice Sokak’taki binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ardından binayı kısa sürede dumanlar sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan 3 kişi, itfaiyenin merdiven yardımıyla güvenli şekilde dışarı çıkarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kurtarma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA

