Korkunç cinayet... 80 yaşındaki kadın evinde uğradığı saldırıda öldürüldü!

Kırıkkale'de yaşayan 80 yaşındaki kadın, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından evinde kesici aletle öldürüldü.

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Korkunç cinayet... 80 yaşındaki kadın evinde uğradığı saldırıda öldürüldü!

Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3. katında yaşayan Gülistan Avcı, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Torunu eve geldiğinde, babaannesini yerde hareketsiz yatarken buldu ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemelere göre, Gülistan Avcı'nın kesici bir aletle öldürüldüğü belirlendi. Cenaze, detaylı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.,

Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu ve saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, mahalle sakinlerinden de bilgi toplandı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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