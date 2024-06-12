Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisine ateş açıldı!

Tekirdağ Çorlu'daki bir geneleve gelen müşteriye kimlik sorduğu gerekçesiyle çıkan tartışmada, özel güvenlik görevlisi silahla vuruldu.

Son Güncelleme:
Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisine ateş açıldı!

Olay, Tekirdağ Çorlu'daki Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak mevkiinde bulunan genelevde meydana geldi İddiaya göre, genelev girişinde duran özel güvenlik görevlisi M.S., bahçeye girmek isteyen müşteriye kimliğini göstermesini istedi. Kimliğini göstermeyi reddeden müşteri ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.

Gerginliğin artması üzerine silahını çıkaran Ç.I., özel güvenlikçi M.S.'yi bacağından vurdu. Yaralanan M.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan asayiş ekipleri tarafından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ç.I. yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Tekirdağ Çorlu
Son Güncelleme:
Çocukların kavgasına büyükler karıştı! 2 yaralı Çocukların kavgasına büyükler karıştı! 2 yaralı
Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor Emeğiniz boşuna gitmesin. Kışlık yeşil fasulye böyle saklanırsa küflenmiyor
Çanakkale Valiliği: Bir polis tutuklandı Çanakkale Valiliği: Bir polis tutuklandı
Show TV son hamlesini yaptı. Sevilen isim Show TV ile anlaşmaya vardı Show TV son hamlesini yaptı. Sevilen isim Show TV ile anlaşmaya vardı
ÇOK OKUNANLAR
Çanakkale Valiliği: Bir polis tutuklandı Çanakkale Valiliği: Bir polis tutuklandı
Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın! Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın!
Cam silerken 5. kattan beton zemine düşen kadın öldü Cam silerken 5. kattan beton zemine düşen kadın öldü
Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisine ateş açıldı! Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisine ateş açıldı!
Çocukların kavgasına büyükler karıştı! 2 yaralı Çocukların kavgasına büyükler karıştı! 2 yaralı