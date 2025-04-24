Konya’daki Uyuşturucu Operasyonlarında 46 Kişi Tutuklandı

Konya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 46 şahıs da tutuklandı.

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Konya’daki Uyuşturucu Operasyonlarında 46 Kişi Tutuklandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, 14 Nisan'dan bugüne kadar düzenlenen 40 ayrı operasyonda 17 bin 421 adet sentetik ecza, 5 bin 11 adet ecstasy, 3.364,29 gram sentetik kannabinoid, 784 adet captagon, 546,64 gram esrar, 205 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 159,62 gram metamfetamin, 61,22 gram bonzai hammaddesi, 40,38 gram eroin, 4 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 47 adet fişek ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından toplam 84 şüpheliye adli işlem uygulanırken, 31 kişi tutuklandı. Uyuşturucu suçlarından aranan 25 kişi yakalanırken, 15’i tutuklandı. Toplam 46 kişi cezaevine teslim edildi.

Konya Narkotik ekipleri, toplumun bilinçlendirilmesine yönelik olarak da çalışmalarını sürdürüyor. Önleme ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında düzenlenen 8 etkinlikte 549 kişiye eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA

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