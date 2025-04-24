Balıkesir’de Hapis Cezası Bulunan 29 Firari Yakalandı

Balıkesir’de polis ekiplerinin firari şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda hapis cezası bulunan 29 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Balıkesir’de Hapis Cezası Bulunan 29 Firari Yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü suç ve suçlular ile mücadele çerçevesinde firari şahısların yakalanmasına ilişkin geçtiğimiz gün 07.00-19:00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 106 ekip, 338 personel ile birlikte operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlar sonucunda 05-10 yıl hapis cezası olan 2 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 27 şahıs, ifadeye yönelik aranan 26 şahıs olmak üzere toplam 55 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Sevk edilen şahıslardan hapis cezası bulunan 29 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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