Konya'da Sanayi Sitesinde Mazot Patlaması! Usta Ölümden Döndü, Onu Tek Bir Şey Korudu

Konya'da sanayi sitesinde çalıştığı sırada bir tırın mazot deposuna kaynak yapan usta hayatının şokunu yaşadı. Depoda kalan mazot neredeyse ustayı ölüme götürecekti. Usta, meydana gelen patlamadan taktığı kaynak maskesi sayesinde kurtuldu.

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Konya'da bir sanayi sitesinde çalışan usta, kamyonetin kasasında sanayide bir tamirhaneye getirilen tırın mazot deposunu tamir etmek istedi. Kaynak ustası başına koruyucu kaynak maskesini taktıktan sonra kaynak yapmaya başladı.

Bir süre sonra deponun içinde kalan mazot sebebiyle patlama yaşandı. Kaynak ustası patlamanın şiddetiyle savrularak yere düştü. Taktığı koruyucu maske sayesinde usta olaydan yara almadan kurtuldu. Patlamanın gürültüsünü duyan çevredekiler ise dükkana yardıma geldi. Patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

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