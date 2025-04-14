Yem Karma Makinesine Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Akça köyünde yaşanan iş kazası, can aldı. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Ali Çetik, traktöre bağlı çalışan yem karma makinesini temizlemek istediği sırada dengesini kaybederek makinenin içine düştü.

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve Alaca Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Çetik’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle makineden çıkarılan Çetik’in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA