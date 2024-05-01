Kocaeli'de iki motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandığı ve kaçan kamyonet sürücüsü için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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Kocaeli'de iki motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, M.E.Y. yönetimindeki 41 ASV 090 plakalı motosiklet, Ş.S. idaresindeki 34 KEZ 970 plakalı motosiklet ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ANR 043 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüleri ile arkalarındaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası aracını bırakıp kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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