Ankara'daki sağanak nedeniyle Sıhhiye'de yol çöktü

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren şiddetli yağış, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden olurken, bazı araçlar yollarda kaldı.

Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı.

SIHHİYE'DE YOL ÇÖKTÜ

Sağanak nedeniyle Sıhhiye'de yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde sel suyu nedeniyle arıza yapan aracının üzerinde mahsur kalan Mesut Yılmaz, 'Arabanın içi su dolmaya başlayınca camı açtım, tavana çıktım. 20-30 dakika sonra belediyenin iş makinesine binerken ayağım kaydı, suya düştüm. Allah'a şükür bir şeyim yok. Araç ise çalışmıyor. Kendimi zor kurtardım.' diye konuştu.

Aynı mahallede zemin kattaki evini su basan Hüseyin Tekin ise 2013'ten bu yana her yağmur yağdığında evlerini su bastığını belirterek suyu çektirdikten sonra ancak evine girebileceğini anlattı.

Kaynak: AA