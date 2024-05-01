Eski sevgiliden bombalı tuzak: O şahıs tutuklandı

Dün akşam saatlerinde, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kışla Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, Batuhan Y'nin babası, oğluna ait otomobilin altından yağ akıttığını görünce sanayi sitesindeki ustasına götürdü.

Motor ustası, aracın alt kısmını karter ile egzoz arasına bomba süsü verilen düzenek kurulduğu fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. Olay Yeri İnceleme, Terörle Mücadele ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, otomobilde inceleme yaptı. Daha sonra olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Emniyet şeridi çekilerek otomobilin bulunduğu alanda güvenlik önlemi alınmasının ardından düzenek, uzman ekiplerce kontrollü şekilde patlatıldı.

Düzeneğin içerisine torpil konulduğu tespit edildi. Düzeneği kuran kişiyi belirlemek için çalışma başlatan ekipler, Batuhan Y'nin ifadesine başvurdu.

Ekipler, Batuhan Y'nin kız arkadaşı Rabia S'nin, bir süre önce arkadaşlık yaptığı Serdar E. ile arkadaşlık yaptığını öğrendi.

BOMBA DÜZENEĞİ KURAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Serdar E'nin, Rabia S. ile ayrılmasının ardından durumu kabul edemediği, bu yüzden zaman zaman kendisini takip ettiği bilgisine ulaşan ekipler, Serdar E'nin, Rabia S'nin yakınlarına ait araçlara zarar verdiği, hakkında bu yönde şikayette bulunulduğunu tespit etti.

Düzeneği kurduğu öne sürülen şüpheli Serdar E, evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

MOTOR ISININCA PATLAMASI HEDEFLENMİŞ

Yapılan incelemede, bomba düzeneğinin torpil diye tabir edilen patlayıcıların ilaç kutusuyla sabitlenerek motorun alt kısmına koyulduğu görüldü. Motorun çalıştıktan sonra ısınmasıyla torpillerin patlaması sonucu otomobile zarar vermesinin hedeflendiği ortaya çıktı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Batuhan Y'nin ve sevgilisi Rabia S'nin ifadesi alındı.

Rabia S, ifadesinde eski sevgilisi Serdar E'nin kendisini takıntı haline getirdiğini ve sevgilisi Batuhan Y'yi de sık sık tehdit ettiğini söyledi. İfadeler doğrultusunda ekipler, bomba düzeneğini otomobilin altına Serdar E'nin koyduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Serdar E'nin üst aramasında da Rabia S'nin yaşadığı evin krokisi ele geçirildi. İfadesinde suçlamaları reddeden Serdar E, emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA