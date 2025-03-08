Kocaeli’de İftar Vakti Çalışan Taksicilere Sıcak Yemek İkramı

Kocaeli'de, Ramazan ayında iftar saatinde direksiyon başında olan taksici esnaf unutulmadı.

Kocaeli’de İftar Vakti Çalışan Taksicilere Sıcak Yemek İkramı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına iftar saatinde direksiyon başında olan taksici esnafını unutmadı. İzmit’teki 41 taksi durağında başlayan uygulama kapsamında, çalışan taksicilere sıcak iftar yemeği ikram edildi. Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antikkapı A.Ş. tarafından özenle hazırlanan iftarlıkları taksi duraklarına ulaştırdı. Sıcak yemekler, hijyenik ve bölmeli kaplar içinde sunularak, yemeklerin birbirine karışmadan ve dökülmeden taksicilere teslim edilmesi sağlandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli İftar Taksi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anneye ve Eşe Ne Alınabilir? Asla Hayır Diyemeyecekler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anneye ve Eşe Ne Alınabilir? Asla Hayır Diyemeyecekler
İlkbaharda Toprağa Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecek Bitkiler İlkbaharda Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecekler
Kayseri 1. Amatör Küme’de Şampiyonlar Kupalarına Kavuştu Kayseri 1. Amatör Küme’de Şampiyonlar Kupalarına Kavuştu
Denizli’de Karaçam Ağaçlarında Kuruma Tehlikesi Denizli’de Karaçam Ağaçlarında Kuruma Tehlikesi
ÇOK OKUNANLAR
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajları 2025: Sevgiliye, Eşe, Anneye, Kardeşe Göndermek İçin En Güzel ve Anlamlı Dünya Kadınlar Günü Sözleri ve Mesajları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel En Anlamlı Sözler ve Mesajlar
Bu Ücretler Zenginlere Bile Fazla! Beylikdüzü 2.900 Barcelona 2.458 TL! İstanbul'da Taksimetreler Uçak Biletlerini Solladı İstanbul'da Taksi Ücretleri Uçak Biletini Solladı
TSK’dan İhraç Edilen Teğmenden Flaş İddia: Dava Dilekçesiyle Mahkeme Sundu TSK’dan İhraç Edilen Teğmenden Flaş İddia: Dava Dilekçesiyle Mahkeme Sundu
Emekliye Çifte Bayram! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, 8 Bin Liralık Ek Kazanç: Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam Emekli Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam
Evcil Hayvan Sahipleri İçin Son Tarih Verildi: Yapmayan Bu Parayı Ödeyecek! Evcil Hayvan Sahipleri İçin Son Tarih Verildi: Yapmayan Bu Parayı Ödeyecek!