Kocaeli’de İftar Vakti Çalışan Taksicilere Sıcak Yemek İkramı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında toplumsal dayanışmayı güçlendirmek adına iftar saatinde direksiyon başında olan taksici esnafını unutmadı. İzmit’teki 41 taksi durağında başlayan uygulama kapsamında, çalışan taksicilere sıcak iftar yemeği ikram edildi. Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antikkapı A.Ş. tarafından özenle hazırlanan iftarlıkları taksi duraklarına ulaştırdı. Sıcak yemekler, hijyenik ve bölmeli kaplar içinde sunularak, yemeklerin birbirine karışmadan ve dökülmeden taksicilere teslim edilmesi sağlandı.

Kaynak: İHA