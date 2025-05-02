Kocaeli'de Camide Baygın Bulunan Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli’de cuma namazı sonrası şadırvanda baygın bulunan 63 yaşındaki Gülağa M., hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi sürüyor.

Son Güncelleme:
Kocaeli'de Camide Baygın Bulunan Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli’nin Hacıosman Mahallesi’nde bulunan Bağdat Camisi’nde cuma namazı sonrası bir kişi şadırvanda hareketsiz halde bulundu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baygın halde bulunan kişinin 63 yaşındaki Gülağa M. olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gülağa M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kocaeli'de Zincirleme Kaza! 5 Araç Birbirine Girdi: 3 YaralıKocaeli'de Zincirleme Kaza! 5 Araç Birbirine Girdi: 3 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli
Son Güncelleme:
Samsun'da 3,8 Ton Kaçak Avlanmış Midye Bulundu Samsun'da 3,8 Ton Kaçak Avlanmış Midye Bulundu
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonları! Birçok Tabanca Ele Geçirildi Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonları! Birçok Tabanca Ele Geçirildi
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu Ama Sürücüler Farkında Değil: Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor 1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu! Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor
Dünyanın En Misafirperver Şehirleri Belli Oldu: Türkiye’den Sadece Bir Şehir Listeye Girebildi En Misafirperver Şehirler Belli Oldu
Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle
Telefonlarda Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor Yeni Dönem Başladı! SIM Kartlar Tarih Oluyor
İslam Memiş Çok Kazandıran Tüyoyu Verdi! Altın Yatırımcısı Mutlaka Bunu Yapmalı İslam Memiş Çok Kazandıran Tüyoyu Verdi! Altın Yatırımcısı Mutlaka Bunu Yapmalı