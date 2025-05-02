Kocaeli'de Camide Baygın Bulunan Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı
Kocaeli’de cuma namazı sonrası şadırvanda baygın bulunan 63 yaşındaki Gülağa M., hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi sürüyor.
Kocaeli’nin Hacıosman Mahallesi’nde bulunan Bağdat Camisi’nde cuma namazı sonrası bir kişi şadırvanda hareketsiz halde bulundu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Baygın halde bulunan kişinin 63 yaşındaki Gülağa M. olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Gülağa M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
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