Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonları! Birçok Tabanca Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Marmaraereğlisi, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde yapılan denetimlerde farklı kişilerin üzerinde ruhsatsız silahlar ve kurusıkı tabancalar ele geçirildi.

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde S.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında bir adet kurusıkı tabanca belirlendi.

Ergene ilçesi Avrupa Otoyolu Çorlu Gişelerinde M.R.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ile dört adet fişek ele geçirildi.

Aynı gün Hayrabolu ilçesi Lahana Mahallesi'nde H.V. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada da bir adet kurusıkı tabanca bulundu.

Şüpheliler hakkında 5729 ve 6136 sayılı kanunlara muhalefetten işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA