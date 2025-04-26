Kocaeli'de Zincirleme Kaza! 5 Araç Birbirine Girdi: 3 Yaralı

Kocaeli D100 karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 5 araç karıştı. 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Zincirleme Kaza! 5 Araç Birbirine Girdi: 3 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde yavaşlayan trafik sebebiyle seyir halinde olan 41 DE 432 plakalı Honda, 34 DSE 900 plakalı Volkswagen, 34 GHA 754 plakalı Mercedes, 41 AFR 999 ve 41 EN 411 plakalı toplam 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan G.Ö., F.K., ve H.Ç. isimli 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle trafik felç oldu. Hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik eski seyrine döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman’da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole YuvarlandıBatman’da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole YuvarlandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli kaza
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Manisa'da 22 Suçtan Aranan Firari Yakalandı Manisa'da 22 Suçtan Aranan Firari Yakalandı
Batman’da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Yuvarlandı Batman’da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Yuvarlandı
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de Deprem Riski En Az Şehirler Belli Oldu: AFAD ve MTA Deprem Haritasını Yeniledi Türkiye'de Deprem Riski En Az Şehirler Belli Oldu: AFAD ve MTA Deprem Haritasını Yeniledi
İstanbul Depreminden Sonra Alarm Verdi: Uğruna Servet Harcanıyordu! Şimdi Tek Tek Satılıyor İstanbul Depreminden Sonra Alarm Verdi: Uğruna Servet Harcanıyordu! Şimdi Tek Tek Satılıyor
Yetiştirmesi Sabır İstiyor, Satışıyla Servet Kazandırıyor! Türkiye’de Üretiliyor Kilosu 96 Bin TL'ye Satılıyor Yetiştirmesi Sabır İstiyor, Satışıyla Servet Kazandırıyor! Kilosu 96 Bin TL'ye Satılıyor
Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber
Yıllardır Kullanılan Ünlü Harita Uygulaması Kapanıyor: Bir Devir Bitti Yıllardır Kullanılan Ünlü Harita Uygulaması Kapanıyor: Bir Devir Bitti