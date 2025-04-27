Kış Uykusundan Uyanan Ayılar 30 Eve Zarar Verdi

Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için Amlakit ve Palovit yaylalarına indi.

Yayladaki 30 eve giren ayılar, pençe ve dişleri ile kapı, pencere ve çatıları tahrip etti. Ayılar girdikleri evin içerideki eşyaları dağıtarak parçaladı.

Yayladaki evlerine ulaşan köylüler, hasarı cep telefonlarıyla kayda aldı.

Kaynak: DHA