Kırşehir’de Göçmen Operasyonu: 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırşehir’de polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonunda, vize ihlali ve yasa dışı yollarla ülkeye giren 18 düzensiz göçmen yakalanarak sevk merkezine teslim edildi.

Kırşehir’de Göçmen Operasyonu: 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. 16 ekip ve 42 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı uygulamada, 607 kişinin kimlik kontrolü ve sorgulaması yapıldı.

Operasyonda, 4’ü vize ihlali yaptığı, 14’ü ise Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırşehir Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim edildi. Yetkililer, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerin süreceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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