Cami Bacasını Temizlerken Hayatını Kaybeden İmam Dualarla Uğurlandı

Reşadiye’ye bağlı Muratkaya köyü camisinde uzun yıllardır imam hatip olarak hizmet veren 59 yaşındaki Aziz Yavuz, cami bacasını temizlemek isterken çıktığı merdivenden düşerek ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aziz Yavuz için, Bozçalı Kasabası Işıklar Mahallesi Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Yavuz’un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA