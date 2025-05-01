Iğdır’da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Iğdır merkez Dörtyol mevkiinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Son Güncelleme:
Iğdır’da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Iğdır’ın merkezindeki Dörtyol bölgesinde park halinde duran bir otomobil, nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı.

Yangını ilk fark eden araç sahibi ve çevrede bulunan vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil çıkan yangında ağır hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Iğdır Yangın
Son Güncelleme:
Marmaris Açıklarında 12 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı Marmaris Açıklarında 12 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak? İETT, MARMARAY, Metro, Metrobüs, Vapur Seferlerine Para Verilecek mi 1 Mayıs'ta Hangi Toplu Taşıma Hatları Ücretsiz Olacak?
Adıyaman'da Bıçaklı Kavga, 3 Kişi Yaralandı Adıyaman'da Bıçaklı Kavga, 3 Kişi Yaralandı
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
ÇOK OKUNANLAR
10 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Kötü Haber: Araç Muayene Süresi Değişiyor 10 Yaşından Büyük Araç Sahiplerine Kötü Haber: Araç Muayene Süresi Değişiyor
Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor
Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı... Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı...
Dünya Devi Altın Tahmininde Nokta Atışı Yaptı! Piyasalar O Tarihte Kaynayacak Dünya Devi Altın Tahmininde Nokta Atışı Yaptı! Piyasalar O Tarihte Kaynayacak
Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor