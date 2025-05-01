Iğdır’da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Iğdır’ın merkezindeki Dörtyol bölgesinde park halinde duran bir otomobil, nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı.

Yangını ilk fark eden araç sahibi ve çevrede bulunan vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil çıkan yangında ağır hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA