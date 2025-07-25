Kırşehir’de Dronla Tespit Edilen Kenevir Operasyonu

Kırşehir’de dron destekli operasyonda yasa dışı 9 kök kenevir ele geçirildi; bahçe sahibi N.U. hakkında işlem başlatıldı.

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Kırşehir’de Dronla Tespit Edilen Kenevir Operasyonu
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Kırşehir’de jandarma ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında dron destekli bir operasyon düzenledi. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine yakın kırsal bir bölgede bir bahçede yasa dışı kenevir ekimi yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Dronlarla yapılan hava kontrollerinde, bahçede kenevir bitkilerinin ekili olduğu tespit edildi.

Şüpheli N.U.’ya ait olduğu belirlenen bahçede yapılan aramada, farklı boylarda toplam 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen kenevirleri yerinde imha ederken, bahçe sahibi N.U. hakkında adli ve idari işlem başlattı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı incelemeler devam ediyor.

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ve yasa dışı uyuşturucu üretimine karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Kırşehir halkı, bu tür operasyonların güvenliği artırdığına dair memnuniyetlerini ifade etti.

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Kaynak: İHA

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