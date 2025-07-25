Konya'da Uyuşturucu Operasyonu! 2 Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu! 2 Şüpheli Tutuklandı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğrugöz Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçtaki S.B. ve O.A'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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