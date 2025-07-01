Kırklareli’nde Jandarma Denetiminde 221 Sürücüye Ceza
Kırklareli Jandarma ekipleri, 24-30 Haziran’da 10 bin 558 aracı denetledi, kural ihlali yapan 221 sürücüye işlem uyguladı.
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, 24-30 Haziran tarihleri arasında sorumlu oldukları bölgelerde kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Toplam 10 bin 558 aracın kontrol edildiği denetimlerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 221 sürücüye cezai işlem uygulandı. Jandarma ekiplerinin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerine devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA