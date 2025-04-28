Kırıkkale'de Kaçak İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir iş yerinde 20 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de Kaçak İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, A.Y. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 20 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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