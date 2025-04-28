Kırıkkale'de Bir Haftada 158 Kişiye Adli İşlem

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için yapılan çalışmalar sonucunda, asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 158 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 5 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi de gözaltına alındı. Denetimler sırasında 5 bin 431 şahıs ve 423 araç sorgulandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 2 tabanca, 7 tüfek, 1 havalı tabanca, 209 fişek, 2 bıçak, 1 muşta ve 1,76 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.





Kaynak: İHA