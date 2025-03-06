Keşan’da Polis Denetiminde Uyuşturucu Ele Geçirildi! 2 Kişi Gözaltında

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timi ekipleri, Paşayiğit Caddesi’nde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan V.Ş. ve C.Ö. üzerinde yapılan aramada, C.Ö.'nün üstünde 9 adet alüminyum folyoya sarılı halde 1.04 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan V.Ş. ve C.Ö. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA