Kahta'da Pansiyonlarda İftar Buluşmalarına Yoğun İlgi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Ramazan ayı boyunca düzenlenen "İftar Buluşmaları" kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli, her akşam farklı bir okul pansiyonunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen iftar programına katılan Başli ve ekibi, öğrencilerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi. Programda, okul pansiyonlarının işleyişi ve eğitim süreçleri hakkında okul yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA