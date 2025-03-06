Çorum’da Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Çıktı: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Çorum’un Cide ilçesinde polis ekiplerinin kontrol amaçlı durdurduğu bir araçta yapılan aramada, metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda, araçta 2 parça halinde toplam 1,33 gram metamfetamin bulundu.
Uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA