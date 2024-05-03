Keçirören'de yabancı dilde tabelalar yasaklandı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlçemizde Türkçe tabelaların kullanılmasını istiyoruz ve bu konuda çok hassasız. Yabancı tabela kullanımına izin vermeyeceğiz" dedi.

Keçirören'de yabancı dilde tabelalar yasaklandı

Keçiören Belediyesi meclis toplantısında, yabancı dilde tabela kullanımını yasaklayan Türkçe tabela kullanımı hakkındaki başkanlık teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, mayıs ayı belediye meclisi ilk toplantısında, yabancı dilde tabela kullanımı konusunun ele alındığı, oy birliğiyle yabancı dilde tabela kullanımını yasaklayan Türkçe tabela kullanımı hakkındaki başkanlık teklifinin kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşüne yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yasalar gereği kurumsal markalar hariç tüm ilçede yabancı tabelaya geçit vermeyeceklerini bildirdi.

Özarslan, "İlçemizde Türkçe tabelaların kullanılmasını istiyoruz ve bu konuda çok hassasız. Yabancı tabela kullanımına izin vermeyeceğiz. Yanlış anlaşılmanın önüne geçmek adına söylüyorum, diline bakmadan tüm yabancı tabelaları kast ediyoruz. Bunun önüne geçeceğiz ve kabul etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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