Kayseri’de Mart Sürprizi: Kent Beyaza Büründü

Kayseri’de öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kısa sürede kent merkezini ve ilçeleri beyaza bürüdü.

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Kayseri’de Mart Sürprizi: Kent Beyaza Büründü

Şehir genelinde öğle saatlerinden sonra başlayan kar, ilerleyen saatlerde etkisini artırarak yolları ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Belediye ekipleri, yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, kardan adam yaparak anın tadını çıkardı. Kent sakinlerinden Mehmet Demirdoğan, geçtiğimiz hafta kısa kollu kıyafetlerle dolaştıklarını ancak Kayseri’de havanın ne zaman değişeceğinin belli olmadığını belirterek, “Bu mevsimde kar yağışı artık sürpriz değil, Kayseri’de buna alıştık” dedi.

Kaynak: İHA

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