Sivas Belediyesi’nden Dilencilere Ramazan Denetimi

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, özellikle camiler ve yoğun insan trafiğinin olduğu bölgelerde faaliyet gösteren dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Sivas Belediyesi, yıl boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde 80 işlem uygularken, şehirdeki dilenci faaliyetlerini engellemek adına operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Sivas Belediyesi, halkın bu tür istismarları önlemek adına bilinçli hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Ramazan ayının manevi atmosferini kullanarak şehrimize gelen bu kişilere para vermek, istismarın sürmesine neden oluyor. Vatandaşlarımızdan dilencilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA