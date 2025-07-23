Kayseri’de Kaybolan Çocuk Bulundu

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Kayseri’nin Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi’nde, ablasını ziyaret eden 14 yaşındaki M.A.K.’den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, 12 personel ve 2 kurtarma aracıyla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hem karadan hem de dron ile havadan gerçekleştirdiği arama sonucunda M.A.K., Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arazisinde sağlıklı bir şekilde bulundu ve ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA