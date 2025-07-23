Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı, 2’si Tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı, 2’si tutuklandı. 195,74 gram uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Niğde’de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı, 2’si Tutuklandı
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Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 195,74 gram uyuşturucu madde, 1 tabanca, 1 şarjör ve 2 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (11 yıl 10 ay 15 gün), C.A.K. (8 yıl 4 ay), Ç.Ç. (2 yıl 1 ay), M.S. (1 yıl 8 ay) ve H.G. (1 yıl 8 ay) yakalanarak Niğde Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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